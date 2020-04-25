Судебные приставы призывают жителей Мордовии сообщать о случаях коррупции

Жители Мордовии могут сообщить судебным приставам об известных им фактах совершения преступлений коррупционного характера.

Жители Мордовии могут сообщить о ставших известных им коррупционных проявлениях, конфликте интересов на государственной службе, нарушении запретов, ограничений и правил служебного поведения, позвонив по следующему телефонному номеру: 8(8342)297015.

Каждому заявителю гарантировано получение квалифицированной помощи и конфиденциальность.

По информации пресс-службы УФССП РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что МВД по Мордовии напоминает о приостановлении личного приема граждан.

Источник: r13.fssprus.ru