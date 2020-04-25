За первый квартал 2020 года в Мордовии было зарегистрировано 438 случаев мошенничества

За первый квартал текущего года в Мордовии было зафиксировано несколько сотен случаев мошенничества.

В период с января по март нынешнего года в республике было зафиксировано 438 мошенничеств общеуголовной направленности и 174 кражи, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в основном это хищения с банковских карт.

В настоящее время сотрудниками ГУ МВД РФ по Мордовии расследуется уголовное дело по 25 эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба в данном случае составила более 15 млн рублей. Жительница Мордовии предложила своим знакомым вложить деньги в салон красоты. Многие граждане приняли данное предложение. После получения денег гражданка прекращала выходить на связь.

Также читайте о том, что принятые судебными приставами меры побудили жителя Мордовии погасить задолженность по алиментам.

Источник: 13.мвд.рф