В Лямбирском районе горел сарай

В Лямбирском районе произошло возгорание сарая.

В ночь на 26 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Масловка. Возле дома №4, расположенного по адресу – улица Крестьянская, загорелся сарай. Огонь охватил постройку на площади 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru