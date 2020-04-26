Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Краснослободского района

Сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 25-летнего жителя Краснослободского района.

Неподалеку от села Пензятка Лямбирского района стражами порядка был задержан 25-летний житель Краснослободского района, в салоне автомобиля которого были обнаружены и изъяты 13 свертков с синтетическими наркотиками общей массой 4,7 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов с целью дальнейшего сбыта.

В отношении жителя Краснослободского района было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф