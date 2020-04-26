В Саранске горел гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Указанное происшествие произошло ранним утром 26 апреля на территории Пролетарского района города. Возле дома №26, расположенного по адресу – улица Н. Эркая, загорелся гараж. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания гаража в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе горел сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru