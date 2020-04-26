Интернет-мошенник ограбил 24-летнего жителя Лямбирского района

В Лямбирском районе 24-летний местный житель был ограблен интернет-мошенником.

Недавно в одной из социальных сетей 24-летний житель Лямбирского района получил сообщение со страницы ранее неизвестного ему гражданина, который предлагал заработать деньги на ставках. Последний уверял, что он владеет информацией об исходе спортивных соревнований. Житель Лямбирского района, заинтересовавшись данным предложением, перечислил на счет незнакомца 116 тыс. рублей.

Прибыль молодым человеком так и не была получена. Незнакомец, обещавший деньги, удалил свой аккаунт.

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Источник: 13.мвд.рф