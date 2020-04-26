В Саранске горела квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

Вечером 25 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. В одной из квартир жилого дома №4, расположенного по адресу – улица Розы Люксембург, вспыхнул огонь. Пламя повредило постельные принадлежности на площади 0,25 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru