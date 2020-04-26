В Мордовии пропал без вести житель Рузаевского района

В Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Рузаевского района.

Беськаев Сергей Алексеевич 1999 года рождения, являющийся жителем села Пайгарма Рузаевского района, 24 апреля вышел из дома и не вернулся обратно.

Известно, что молодой человек был одет в короткую болоньевую куртку черного цвета, темно-синие джинсы, кроссовки и красную кепку.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого парня, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

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Источник: vk.com/la_saransk