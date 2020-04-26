В Саранске загорелся мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 25 апреля. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Володарского, вспыхнул огонь в мусорном контейнере. Огонь уничтожил мусор на площади 1 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Причина рассматриваемого пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru