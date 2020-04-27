Неизвестные мошенники ограбили 36-летнего таксиста из Саранска

В Саранске 36-летний таксист был ограблен неизвестными мошенниками.

Вечером 20 апреля 36-летний водитель такси, получив заказ, отправился на улицу Коммунистическую. По пути с мужчиной связались клиенты, которые попросили его пополнить счет номера мобильного телефона и приобрести бутылку коньяка, пообещав вернуть деньги во время поездки. В итоге таксист перечислил незнакомцам 37 тыс. рублей и купил спиртное стоимостью 3 тыс. рублей. Приехав на улицу Коммунистическую, гражданин позвонил клиентам, но их телефон оказался выключен.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Было установлено, что абонентский номер, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в Краснодарском крае.

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Источник: 13.мвд.рф