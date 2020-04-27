В Торбеевском районе горел жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома.

Вечером 26 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Виндрей. На улице Интернациональной загорелся жилой дом №12.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил кровлю жилого дома на площади 2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru