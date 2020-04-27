В Инсаре загорелась заброшенная постройка

В Инсаре произошло возгорание заброшенной постройки.

Утром 26 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Луговой. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что возле дома №4 горит заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади 84 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru