В Краснослободске бездомные собаки едва не растерзали ребенка

В Краснослободске бездомные собаки напали на ребенка.

Соответствующая информация была опубликована в одной из популярных социальных сетей. Пользователь, разместивший сообщение о произошедшем, утверждает, что на одной из улиц Краснослободска он отгонял от маленькой девочки несколько бездомных собак, которые могли бы её растерзать, если бы рядом никого не оказалось.

Другие пользователи, комментируя указанную публикацию, подтвердили, что на улицах Краснослободска достаточно часто можно увидеть бездомных собак, которые для детей представляют серьезную угрозу.

По информации «Известий Мордовии».

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