В Ичалковском районе загорелась баня

В Ичалковском районе произошло возгорание бани.

Вечером 26 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кемля. Возле дома №20, расположенного по адресу – переулок Комсомольский, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru