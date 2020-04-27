В Старошайговском районе ДТП унесло жизнь 62-летнего мужчины

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 62-летний гражданин.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 24 апреля на 52-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2114 совершил наезд на 62-летнего гражданина, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф