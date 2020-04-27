В Зубово-Полянском районе пострадал водитель съехавшего в кювет микроавтобуса

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса.

Происшествие произошло вечером 24 апреля на 35-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. По предварительной информации, 45-летний гражданин, который находился за рулем микроавтобуса марки ГАЗ, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Водителю микроавтобуса понадобилась медицинская помощь.

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Источник: 13.мвд.рф