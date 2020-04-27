В Лямбирском районе в результате ДТП пострадала 53-летняя женщина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием внедорожника и легкового автомобиля, в результате которого пострадала 53-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 26 апреля на 14-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 55-летний гражданин, находившийся за рулем внедорожника марки «Тойота», на перекрестке не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю марки «Лада-Калина», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пассажирке легковушки 53-летнего возраста понадобилась медицинская помощь.

Выяснилось, что у 55-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф