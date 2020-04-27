В Мордовии трассу Р-178 защитят слоями износа

Трасса Р-178 на подъезде к Саранску будет защищена слоями износа.

В настоящее время известно, что восстановительные работы будут проведены на участке от 8-го до 16-го километра указанной трассы. Дорожники приступят к работе 15 мая. По предварительной информации, защитные слои будут нанесены до 1 августа.

После замены слоев дорожное покрытие будет иметь надлежащую шероховатость, водонепроницаемость и износостойкость.

Во время проведения ремонтных работ проезжая часть будет сужена, а максимальная скорость движения будет снижена до 50 километров в час. В населенных пунктах в указанный период максимально допустимая скорость движения будет составлять 40 километров в час.

По информации «Известий Мордовии».

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