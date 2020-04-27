В Мордовии четыре педагога станут миллионерами

В Мордовии действует программа «Земский учитель».

В рамках указанной программы педагогам, которые готовы работать в сельских школах или в школах населенных пунктах другого типа с населением меньше 50 тыс. человек, предоставляется финансовая поддержка в размере 1 млн рублей.

В этом году по программе «Земский учитель» федеральный бюджет субсидирует 4 рабочих места в Мордовии: в Парапинской средней школе Ковылкинского района (учитель физики и математики), в Явасской средней школе Зубово-Полянского района (учитель физики), в Торбеевской средней школе № 1, (учитель английского и немецкого языка), в Учхозской средней школе Краснослободского района (учитель английского и немецкого языка).

В настоящее время конкурсная комиссия проводит отбор среди кандидатов, которые могли подавать заявки до 15 апреля. В Мордовии средний возраст претендентов составляет 39 лет.

По информации «Известий Мордовии».

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