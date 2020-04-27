В Ковылкинском районе горела бесхозная постройка

В Ковылкинском районе произошло возгорание бесхозной постройки.
Вечером 26 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Рыбкино. Возле дома №20, расположенного по адресу – улица Кирова, загорелось бесхозное строение. Огонь повредил постройку на площади 60 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru