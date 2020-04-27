В Мордовии был задержан пьяный мотоциклист

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного мотоциклиста.
Вечером 25 апреля на 2-м километре дороги, соединяющей Большое Игнатово и Андреевку, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» остановили мотоцикл марки «Днепр», которым управлял 32-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.
Было установлено, что ранее указанный мотоциклист привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф