В Торбеевском районе горела заброшенная постройка

В Торбеевском районе загорелась заброшенная постройка.

В ночь на 27 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Виндрей. На улице Пролетарской прошлого возгорание заброшенной постройки. Огонь повредил строение на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, вследствие рассматриваемого пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Торбеевском районе горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru