В Ковылкино сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Ковылкино сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Утром 26 апреля возле дома №1, расположенного по адресу – улица Южный Тупик, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21070, за рулем которого находился 47-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист и машины были доставлены в ММО МВД России «Ковылкинский».

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Источник: гибдд.рф