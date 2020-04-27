В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя иномарки

В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки.

Сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии вечером 25 апреля возле дома №12, расположенного по адресу – улица Студенческая, остановили автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 46-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее указанный автомобилист уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за аналогичного нарушения. На этот раз мужчине грозит уголовная ответственность.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Старошайговском районе ДТП унесло жизнь 62-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф