В Саранске 28 апреля ограничат движение транспортных средств

В Саранске 28 апреля на отдельных участках будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 06:00 до 20:00 28 апреля движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на следующих объектах улично-дорожной сети: по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4; на автодороге, ведущей к кладбищу с. Берсеневка, от корпуса №3 многоквартирного дома № 20 по ул. Победы; на автодороге, ведущей к кладбищу с. Макаровка, от жилого дома № 20 по ул. Нагорной.

В зависимости от складывающейся обстановки сотрудники ГИБДД в указанный период могут самостоятельно ограничивать движение всех видов транспортных средств по Юго-западному шоссе от ул. Энгельса до ул. Победы, а также по Ключаревскому шоссе от ул. Полежаева до Юго-западного шоссе.

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Источник: adm-saransk.ru