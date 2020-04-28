В Саранске нарушитель самоизоляции устроил скандал в магазине

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов принимают меры, направленные на контроль за соблюдением режима самоизоляции.

Большинство жителей городов и районов республики с пониманием относятся к призывам оставаться дома, но есть и те, кто отказывается соблюдать предписания.

К примеру, в Саранске в ночь на 21 апреля мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из круглосуточных магазинов города, требовал от продавщицы продать ему спиртное. Последняя попросила гражданина надеть маску или приобрести её в их торговом заведении. Мужчина отказался это делать, а затем устроил скандал и вызвал полицейских. Стражам порядка горожанин заявил, что из-за отсутствия маски он не смог купить себе еду. Правоохранители, выяснив обстоятельства случившегося, составили протокол в отношении дебошира.

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Источник: 13.мвд.рф