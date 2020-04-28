Житель Саранска сдал чужой автомобиль в пункт приема металлолома

В Саранске безработный местный житель подозревается в похищении автомобиля.

Недавно в один из отделов полиции Саранска обратился 38-летний горожанин, который сообщил о том, что со двора многоквартирного дома, в котором он проживает, был похищен принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-2108.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 24-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы. Молодой человек сообщил, что внешний вид транспортного средства, по его мнению, свидетельствовал о том, что законный владелец не эксплуатирует его, по причине чего он и решил совершить кражу. Парень попросил своего знакомого отбуксировать машину, убедив последнего, что автомобиль принадлежит ему. Молодой человек разобрал транспортное средство на запчасти, которые сдал в пункт приема металлолома, получив за это 2,5 тыс. рублей.

В отношении 24-летнего жителя Саранска было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф