В Мордовии был обнаружен труп пропавшего без вести жителя Рузаевского района

В Рузаевском районе был обнаружен труп пропавшего без вести молодого человека.

В дежурную часть ОМВД РФ по Рузаевскому району 25 апреля обратился 45-летний мужчина, который сообщил о том, что накануне из дома в неизвестном направлении ушел его сын 1999 года рождения и не вернулся обратно.

Вечером 27 апреля труп молодого человека был найден возле водонапорной башни, расположенной неподалеку от села Пайгарма. В ходе осмотра тела парня какие-либо признаки насильственной смерти зафиксированы не были.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф