В Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Юный пешеход»

В Мордовии 23 и 24 апреля проходило оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Юный пешеход».

В рамках указанной операции сотрудники ГИБДД провели мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, профилактику нарушений водителями транспортных средств правил проезда пешеходных переходов, нарушений пешеходами правил перехода проезжей части, а также развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге.

В ходе проведения операции стражи порядка составили 22 административных протокола в отношении автомобилистов, которые не уступали дорогу пешим участникам движения, а также 29 материалов в отношении пешеходов, пересекавших проезжую часть в запрещенных для этого местах.

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Источник: 13.мвд.рф