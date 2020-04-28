Житель Инсарского района подозревается в незаконной рубке леса

В Инсарском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который подозревается в незаконной рубке леса.

Стражами порядка было установлено, что 57-летний безработный житель села Кочетовка выписал место для порубки, но умышленно вышел за пределы выдела, незаконно срубив восемь дубов и один ясень. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила около 360 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего гражданина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф