Житель Торбеевского района подозревается в краже товаров из магазина

В Торбеевском районе 43-летний местный житель подозревается в краже товаров из магазина.

Стражами порядка было установлено, что 43-летний житель села Никольское, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на велосипеде приехал в село Слаим, где, разбив камнем окно, проник в магазин. Находясь в помещении торгового заведения, мужчина похитил с прилавков продукты питания, спиртное, сигареты, бритвенные станки, мыло, шампунь, зубные щетки и парфюмерную продукцию общей стоимостью более 76 тыс. рублей. На месте преступления гражданин употребил часть похищенной алкогольной продукции. После этого мужчина сложил украденные товары в мешки, а затем отправился домой, где продолжил распивать спиртные напитки.

Сельчанин был привлечен к уголовной ответственности по статье о краже. В отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину сельчанин не отрицает. Известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф