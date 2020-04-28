Полицейские изъяли марихуану у жителя Лямбирского района

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

Недавно стражи порядка при досмотре личного автомобиля 33-летнего жителя села Пензятка обнаружили и изъяли марихуану массой более 10 г. Мужчина заявил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф