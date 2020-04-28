В Ромодановском районе горела заброшенная постройка

В Ромодановском районе произошло возгорание заброшенной постройки.
Вечером 27 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Курмачкасы. На улице Восточной загорелась заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади 30 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru