В Чамзинском районе водитель иномарки сбил велосипедиста

В Чамзинском районе 56-летний велосипедист попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 27 апреля на территории посёлка Комсомольский. Возле дома №11, расположенного по адресу – улица Республиканская, 47-летний водитель автомобиля марки «Рено-Лагуна», проявив невнимательность, допустил наезд на 56-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф