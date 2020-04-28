В Мордовии за один день были задержаны два пьяных водителя

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных водителей автомобилей.

Днём 27 апреля на 91-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», инспекторы ДПС остановили автомобиль марки «Нива», за рулем которого находился 59-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером 27 апреля в Ромоданово стражи порядка на улице Пушкина остановили автомобиль марки ВАЗ-21102 под управлением 34-летнего мужчины, который был пьян.

Ранее указанные автомобилисты привлекались к ответственности по причине аналогичных нарушений.

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Источник: гибдд.рф