Прокуратура Торбеевского района добивается устранения нарушений законодательства при дистанционном обучении детей

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства при дистанционном обучении детей.

Представителями ведомства было установлено, что в нарушение требований федерального, регионального законодательства, ведомственных приказов муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями не утвержден порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно.

Кроме того, не был утвержден порядок ведения учета и осуществления хранения результатов образовательного процесса и внутреннего документооборота на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме при реализации образовательных программ с применением электронного обучения.

Прокурором района главе Торбеевского района было внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

Также читайте о том, что в Саранске 44-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии.

Источник: prokrm.ru