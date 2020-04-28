Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения в деятельности управляющей компании

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в деятельности управляющей компании.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что предпринимателем, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) не была размещена информация о состоянии расчетов с ресурсоснабжающими организациями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО «Агроводоканал» за январь и февраль текущего года.

Также отсутствует информация о перечне оказываемых услуг, выполняемых работах по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества, об их объеме, о качестве и периодичности их предоставления, в том числе не был размещен отчет о выполнении договоров управления и бухгалтерская (финансовая) отчетность.

В отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении.

В Торбеевский районный суд было направлено исковое заявление о возложении на предпринимателя обязанности по размещению на сайте необходимой информации.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Торбеевского района добивается устранения нарушений законодательства при дистанционном обучении детей.

Источник: prokrm.ru