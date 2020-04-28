В Мордовии осужденных готовят к освобождению

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло занятие в форме аудио-лекции.

В ходе указанного занятия осужденным было рассказано о сроках и процедуре регистрации в официальных органах граждан по прибытии к месту жительства.

Кроме того, была доведена информация о правилах поведения до места следования, о профилактике ОРВИ и других респираторных заболеваний, необходимости соблюдения гигиены и ведения здорового образа жизни, текущей эпидемиологической ситуации.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su