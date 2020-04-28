В Саранске сгорел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Происшествие произошло поздним вечером 27 апреля. Возле дома №97, который расположен по адресу – улица Гагарина, загорелся пластиковый мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусорный контейнер на площади 1 кв. м.
Причина рассматриваемого пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru