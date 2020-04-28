Директор ФК «Мордовия» допустил роспуск команды

Директор ФК «Мордовия» Николай Левин заявил об угрозе роспуска команды.

Соответствующее заявление Николай Левин сделал во время недавнего интервью порталу «Чемпионат». Спортивный менеджер сообщил, что роспуск команды станет реальностью в том случае, если игры ФНЛ, приостановленные из-за коронавируса, не возобновятся в ближайшем будущем.

Стоит упомянуть, что ранее с розыгрыша ФНЛ снялись уже команды «Луч» и «Армавир».

По информации «Известий Мордовии».

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