Владимир Волков раскритиковал контроль режима самоизоляции на местах

Глава Мордовии Владимир Волков подверг негативной критике контроль режима самоизоляции на местах.

Руководитель региона сообщил, что жители республики жалуются на то, что представители органов власти никоим образом не реагируют на их сообщения о фактах нарушения режима самоизоляции. Также Владимир Волков рассказал о том, в Ковылкино люди на протяжении нескольких дней не могли дозвониться по экстренному номеру.

Глава Мордовии призвал руководителей районов и населенных пунктов максимально ответственно следить за соблюдением режима самоизоляции.

По информации «Известий Мордовии».

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