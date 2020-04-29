Гороскоп на май 2020 года: Тельцам нужно избавиться от дурных привычек, Весам следует побеспокоиться о своем здоровье, а Рыб ждет финансовый успех

Овен

Звезды советуют Овнам в этом месяце первыми идти на примирение, ведь в данном случае в конце месяца вам улыбнется удача. В остальном месяц хорош для самообучения и развития своего потенциала. Если будут возникать сложности, то помощь вам окажет кто-то из близких, если вы обратитесь за советом.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Львы, карьера – Девы.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют начать процесс самоочищения. Сперва проведите анализ, чтобы выявить у себя дурные привычки, негативно сказывающиеся на вашем развитии, а затем начните избавляться от балласта. Пройти этот путь быстрее и легче поможет заранее составленный план действий.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Стрельцы.

Близнецы

В этом месяце Близнецы могут стать жертвой мошенников и различных обманщиков, поэтому следует особенно осторожно проводить любые финансовые сделки. В личном плане одинокие представители данного знака смогут встретить свою половину, если не будут кривить душой и расскажут о своих желаниях.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Козероги.

Рак

Откровенность Раков со своими близкими позволит избежать многих новых проблем и решить уже имеющиеся сложности, уверяют звезды, которые говорят, что данный месяц также хорош для отдыха. В остальном Ракам прекрасно будут даваться общение с новыми людьми и коллективная работа.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Водолеи.

Лев

Звезды уверены, что Львы немножко сбились со своего пути и теперь вам стоит вернуть все так, как было ранее. Во всяком случае нужно избавиться от некоторых нововведений, которые не оправдали ожиданий. В делах Львам лучше проявлять как можно больше инициативы, что повысит ваш авторитет.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Рыбы.

Дева

В этом месяце Дев могут настигнуть хандра и апатия, а чтобы этого не произошло, звезды рекомендуют активный отдых вместо пассивного лежания в кровати, а также общение с новыми людьми. Возможна неожиданная встреча со старым знакомым. В финансовых делах следует проявить осторожность.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Рыбы.

Весы

Весам звезды настоятельно рекомендуют быть более активными в физическом плане, а также следить за своим питанием, поскольку в этом месяце возможны проблемы со здоровьем. Все важные решения следует принимать спокойно, хорошо все обдумав. Постарайтесь не нервничать и тогда месяц быстро пролетит.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Стрельцы, карьера – Овны.

Скорпион

Идеальный месяц для изменений в доме Скорпионов, уверяют звезды, которые говорят, что можно не просто переставить мебель, а даже сделать ремонт или завести домашнего питомца. Во второй половине месяца Скорпионы могут приблизиться к достижению своих целей, особенно финансовых.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Близнецы.

Стрелец

Звезды уверены, что в этом месяце Стрельцам не следует полагать на удачу или везение. Только трезвый расчет и хорошо продуманные действия смогут привести вас к успеху. Все обиды нужно отпускать, поскольку это негативные эмоции. Важные задания следует исполнять быстро и без проволочек.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Тельцы.

Козерог

Выполнение всех самых сложных дел и задач Козерогам следует отложить на конец этого месяца, поскольку в его первой половине вас постоянно будут отвлекать посторонние люди с не всегда хорошими намерениями. Постарайтесь как можно меньше критиковать своих родных и близких, особенно ближе к концу месяца.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Тельцы, карьера – Раки.

Водолей

Начинать новый месяц Водолеям следует с уборки своего жилища. Полученные в этом месяце деньги следует тратить очень экономно, поможет хорошо продуманный бюджет. Одинокие представители знака могут встретить свою половинку, если проявят активность в деле знакомства с новыми людьми.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

Рыбы

Первая половина месяца принесет Рыбам финансовый успех, если вы заранее составите план действий и будете четко его придерживаться. При этом звезды уверены, что попытка сэкономить не даст желаемого результата. В остальном месяц будет хорош как в плане работы, так и в плане отдыха и развлечений.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

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