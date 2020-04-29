В Мордовии у учеников начальных классов учебный год закончится 12 мая

Глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что учебный год для школьников, которые являются учениками начальных классов, завершится 12 мая.

Министерство просвещения России уже согласовало указанное решение.

Также известно, что для всех остальных школьников датой завершения учебного года станет 22 мая. Ученики девятых классах будут сдавать экзамены в период с 16 по 19 июня. Одиннадцатиклассники сдадут ЕГЭ после 8 июня.

По информации «Известий Мордовии».

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