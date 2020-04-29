Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 36-летнего жителя Саранска

В Саранске 36-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

Известно, что 15 апреля 36-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства с двух счетов горожанина. Затем якобы работник финансового учреждения рассказал о том, что противоправные действия злоумышленников можно будет пресечь, если мужчина установит на свой смартфон специальное приложение. Житель Саранска, полагая, что с ним ведет беседу настоящий сотрудник банка, скачал необходимую программу. На протяжении трех дней мошенник продолжал выходить на связь с горожанином, убеждая последнего в необходимости совершения тех или иных действий. Закончилось всё тем, что незнакомец попросил жителя Саранска 22 апреля прийти в банк для повторного выпуска карт.

Пострадавший, предварительно не проверив ни один из своих счетов, позвонил в финансовое учреждение, от сотрудников которого узнал, что на самом деле никто из них с ним не связывался, а угроза потери денег была вымышленной. Житель Саранска лишился 387,7 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф