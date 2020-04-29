Интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего купить мотоцикл

В Саранске 31-летний местный житель, решивший приобрести мотоцикл, был ограблен интернет-мошенником.

Несколько дней назад 31-летний житель Саранска обнаружил на популярном сайте объявление о продаже спортивного мотоцикла марки «Ямаха». Горожанин связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Автор объявления, который сообщил покупателю, что находится в Москве, прислал фотографии оформленных на отправку мотоцикла документов. Товар должна была доставить в Мордовию транспортная компания. Получив упомянутые фотографии, житель Саранска перечислил на банковский счет продавца 110 тыс. рублей. После этого автор объявления перестал выходить на связь, а мотоцикл в Мордовию так и не был доставлен.

Выяснилось, что мошенник действительно оформил заказ на транспортировку, но отозвал его после получения денег от жителя Саранска.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее сообщалось о том, что мошенник, представившийся работником банка, ограбил 36-летнего жителя Саранска.

Источник: 13.мвд.рф