Отопительный сезон в Саранске завершится 30 апреля

В администрации Саранска было утверждено постановление о завершении отопительного сезона в городе 30 апреля.

Указанное постановление распространяется на объекты социальной сферы Саранска, собственников помещений в многоквартирных домах и владельцев жилых домов, не установивших условия определения окончания отопительного периода или дату его завершения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Мордовии у учеников начальных классов учебный год закончится 12 мая, остальные школьники будут учиться до 22 мая.

Источник: adm-saransk.ru