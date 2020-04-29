В Мордовии откроют парикмахерские

Руководство Мордовии сообщило о готовности отменить запрет на работу парикмахерских.

Стоит отметить, что полноценное функционирование парикмахерских пока что не предвидится. Руководство региона уточнило, что маленькие заведения смогут обслуживать не более одного клиента, то есть другой посетитель должен либо прийти попозже, либо подождать на улице. Большие парикмахерские получат право оказывать услуги только двум гражданам одновременно.

Конкретные сроки возобновления работы рассматриваемых заведений пока что не сообщаются.

По информации «Известий Мордовии».

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