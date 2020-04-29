В почтовых отделениях Мордовии был продлен срок хранения отправлений.

Отныне отправления в почтовых отделениях республики будут храниться 60 дней. Ранее срок хранения составлял 30 дней. Данное нововведение было принято по причине действия режима самоизоляции, чтобы все клиенты имели возможность забрать свои письма и посылки.

Стоит отметить, что судебные и административные отправления будут храниться только 7 дней.

По информации «Известий Мордовии».

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