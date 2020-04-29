Жительница Саранска подарила своему зятю фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

Сотрудник одного из банков Саранска при проверке денежных средств, поступивших от 35-летнего горожанина, обнаружил поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей.

Было установлено, что 18 апреля указанную купюру вместе с другими мужчине по случаю дня рождения подарила его теща. На следующий день одной из подаренных банкнот горожанин расплатился в магазине за покупку продуктов. Спустя несколько дней мужчине позвонили представители торгового заведения, которые сообщили, что предъявленная денежная купюра является фальшивой. Затем гражданин с данной банкнотой обратился в банк.

Теща горожанина не смогла пояснить, каким образом у неё оказалась фальшивая денежная купюра, сообщив, что подаренные деньги были накоплены за длительный период.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф