В Мордовии по требованию прокуратуры был заблокирован сайт по продаже капканов

В Торбеевском районе по требованию прокуратуры был заблокирован сайт по продаже капканов.

Сотрудниками ведомства был обнаружен сайт, на котором размещалась информация о продаже капканов для охоты на соболя, горностая, выдры, ондатры и других диких животных. Доступ к данному сайту имел любой посетитель.

Прокурором Торбеевского района в суд было направлено административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Судом было принято решение о запрете распространения информации.

В настоящее время доступ к сайту заблокирован.

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Источник: prokrm.ru